16 тысяч случаев COVID-19 выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом выросло на 16 048 – до 3 967 281 человека. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся отмечается в Москве (+2028 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+1175) и Московской области (+923). Алтайский край (+177) на 7 февраля занимает 27-ю строчку рейтинга.

Выздоровели за весь период 3 456 210 человек, в том числе 19 884 – за последние сутки.

Скончались еще 432 пациента с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 76 661 летальный случай.

В общей сложности в стране провели более 104,4 млн лабораторных исследований на коронавирус. 396 тысяч тестов сделали за последние сутки.