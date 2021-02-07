Спасатели помогли сломавшему ногу мужчине в Алтайском крае

В Змеиногорске спасатели на снегоходе эвакуировали с Нагорного пруда мужчину, который сломал ногу и около часа пролежал в сугробе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел утром 28 января. По прибытии спасатели осмотрели пострадавшего, переложили его в сани снегохода и доставили в районную больницу.

Оказалось, что по этому маршруту мужчина каждое утро добирается на лыжах на работу, но из-за снежных переметов упал и почувствовал сильную боль в ноге. В МЧС отметили, что горожанин не сразу смог позвать на помощь и пролежал в снегу около часа.