Почти 50 тысяч барнаульцев получили материнский капитал

За 14 лет действия программы почти 50 тысяч жителей Барнаула получили материнский капитал. Общая сумма выплат составляет 17 млрд рублей, а с начала 2021 года молодые матери успели получить 886 сертификатов.

Как пишет пресс-центр мэрии со ссылкой на краевое отделение Пенсионного фонда, теперь материнский капитал можно получить в беззаявительном порядке, а все необходимые документы оформляются автоматически по данным ЗАГСа.

Полученные средства барнаульцы тратят на улучшение жилищных условий, обучение и оформление ежемесячных выплат. Самый распространенный вариант – покупка квартиры или строительство домов. На этот способ исользования государственной поддержки за все время было подано более 42 тысяч обращений.

Вторым по популярности вариантом является образование ребенка – более трех тысяч заявлений. На ежемесячные выплаты было подано 2020 обращений, на накопительную пенсию – 24, на социальную адаптацию детей-инвалидов заявлений нет.