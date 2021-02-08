19 человек заразились ковидом в Республике Алтай

За минувшие сутки в Республике Алтай лабораторно подтвердили 19 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Инфекцию выявили у 11 жителей Усть-Канского района, у двух жителей города Горно-Алтайска, у двух жителей Онгудайского района, у двух жителей Усть-Коксинского района, у одного жителя Майминского района, у одного жителя Чемальского района. Среди заразившихся – один ребенок, у троих человек наблюдаются симптомы пневмонии.

Таким образом, общее число заражений в Горном Алтае достигло 15 731. Выздоровели 15 126 человек, из которых 17 – за последние сутки.