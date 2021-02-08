Понедельник, 8 Февраль, 17:47

Реклама на сайте

Опросы

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,11
€ 89,89
5°


3983197 +15916
Обь
-8см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Гибель Александра НазарчукаДопинговый скандал с ШубенковымКоронавирус на Алтае
Новости

ЧП в Заринском районе. Что известно о трагедии в селе, где под снегом погибли 4 человека

, ИА "Амител"
По одной из версий, мужчины задохнулись под завалами снега
ЧП в Заринском районе / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

ЧП в Заринском районе / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Восемь человек оказались под завалами снега в селе Смазнево Заринского района Алтайского края. Четверо из них погибли. Что привело к трагедии и что на данный момент известно о ЧП, рассказывает amic.ru.

1
Что произошло?
Утром 8 февраля восемь мужчин стали очищать от снега крышу зерносклада в селе Смазнево. При этом семеро работников успели забраться на здание, а еще один не успел. Покрытие кровли – металлическое и оказалось слишком скользким. Вместе с подтаявшим снегом рабочие скатились вниз и оказались погребены под завалами. Их тут же начали откапывать, но четверых мужчин спасти не удалось. Как сообщил "Толку" председатель комитета по сельскому хозяйству района Андрей Светлаков, вероятнее всего, люди задохнулись в снегу.
2
В каком состоянии люди, и что о них известно?

По сообщениям регионального СУСК, под завалами снега в селе Смазнево погибли четверо мужчин в возрасте 23-х, 50-ти, 53-х и 60-ти лет. Еще одному потребовалась госпитализация. Трое мужчин от медицинской помощи отказались.

Известно, что все они – работники СПК имени Фрунзе. Это предприятие арендовало зернохранилище.

3
Разве они чистили крышу без страховки?
По предварительным данным, страховки у работников во время чистки крыши не было. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ ("Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Сейчас следователям предстоит выяснить причины, которые привели к трагедии.
4
Что делают власти?

На место происшествия из Барнаула направили бригады Центра медицины катастроф. Как только стало известно о ЧП, утром на станцию Смазнево выехали зампред правительства Александр Лукьянов и руководитель ГУ МЧС по Алтайскому краю Александр Макаров.

На месте ЧП работают правоохранительные органы и спасатели.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко тоже отреагировал на ЧП и потребовал принять неотложные меры по предотвращению возможных происшествий в регионе.

5
А как же теперь семьи погибших?
Семьям погибших окажут помощь. Это пообещал заместитель губернатора Алтайского края Александр Лукьянов, который сейчас работает на месте ЧП. Он пообещал, что семье погибшего, у которого остались трое несовершеннолетних детей, выплатят 200 тысяч рублей. Остальным семьям выплатят по 100 тысяч рублей единовременной помощи. Помощь будет оказана за счет средства предприятия. Затраты по погребению также берет на себя хозяйство. Пострадавшим тоже окажут материальную помощь.
Материалы по теме


 

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

8.02.2021 16:02
- гость -

Кто хозяин предприятия.

8.02.2021 16:20
- гость -

Серьезное предприятие. Соболезнования родным и близким.

8.02.2021 17:17
- гость -

"Кто хозяин предприятия."
------
Председатель колхоза Морозов Михаил Анатольевич, заместитель председателя Собрания депутатов Сосновского сельсовета Заринского района

8.02.2021 17:28
- гость -

Спасибо.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Loading...
17:42
СК завершил расследование дела экс-замглавы алтайского Минстроя Андрея Голубцова 1
17:30
Мусорите меньше. Нормативы сбора отходов пересмотрели в Алтайском крае 1
17:16
Алтайскому вице-премьеру объявили выговор за сорванные сроки работ по нацпроектам 1
17:03
Зебра поселится в барнаульском зоопарке 7
16:50
Дыхание весны. Волна тепла накрыла Барнаул 2
16:38
72 единицы техники чистят улицы в Барнауле от снега 2
16:27
В Санкт-Петербурге дети снегом потушили Вечный огонь 7
16:14
Семьям погибших под снежным завалом в алтайском селе выплатят 500 тысяч рублей 1
16:02
Иосифа Пригожина экстренно госпитализировали в Дубае с COVID-19 9
15:50
ЧП в Заринском районе. Что известно о трагедии в селе, где под снегом погибли 4 человека 4
15:41
Комитет по развитию предпринимательства в Барнауле получил нового руководителя 6
15:29
В мэрии рассказали подробности инцидента с провалом крыши многоэтажки на Потоке 2
15:17
"Hola, amigo!" Полицейские нашли в квартире барнаульца крупную партию наркотиков 6
15:05
Менее 16 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировали в России впервые с октября 0
14:54
В России придумали новые ограничения для водки 21
14:44
Алтайского электромонтера наградили за спасение ребенка из огня 1
14:31
Аномальное похолодание ожидается вслед за оттепелью в Алтайском крае 0
14:20
"Вечером еле заехал, утром и вовсе не выехал". Барнаульцы недовольны уборкой снега 23
14:06
Стоимость электроэнергии в России выросла до рекордного уровня 10
13:55
Барнаульцев оправдали по делу о нападении с ножом на полицейского 9
13:41
Дмитрий Песков рассказал, когда россияне смогут жить с "открытым забралом" 10
13:28
В Барнауле пожарные не смогли проехать к многоэтажке из-за припаркованных машин 19
13:15
Бензин в Алтайском крае оказался одним из самых дешевых в России 19
13:03
СК возбудил уголовное дело из-за гибели людей под снежным завалом в алтайском селе 3
12:53
В Алтайском крае разработали план по тушению лесных пожаров 2
12:40
Россияне хотели бы накопить к пенсии по 20-50 млн рублей 17
12:26
19 человек заразились ковидом в Республике Алтай 0
12:12
МЧС опубликовало кадры из алтайского села, где под завалами снега погибли четыре человека 15
12:05
Россия возобновила авиасообщение с Сингапуром и Грецией 0
11:52
Мусорный коллапс грозит Бийску из-за снежных завалов 4
11:39
Жительница алтайского села поссорилась с соседями и решила спалить их жилье 3
11:25
В нескольких регионах России занятия в школах отменили из-за сообщений о минировании 2
11:11
Четыре человека погибли при сходе снега с крыши в Алтайском крае 1
11:04
Росгвардейцев подозревают в убийстве главы села в Дагестане 14
10:55
Алтайский избирком отменил закупку на апгрейд сайта за 400 тысяч рублей 6
10:43
13 зараженных коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 20
10:30
Жительница Барнаула хотела получить компенсацию и отдала мошенникам более 150 тыс. рублей 2
10:18
Авиакомпания "Победа" начнет выполнять рейс из Барнаула в Москву 18
10:06
Виктор Томенко поднялся на пять мест в рейтинге влияния губернаторов 14
09:57
В Минздраве сократили список лекарств для лечения COVID-19 1
09:47
Почти 50 тысяч барнаульцев получили материнский капитал 0
09:34
Губернатор Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днем российской науки 1
09:19
Фото силовика под портретом Путина продали за два миллиона рублей 45
09:08
Видео с серьезного пожара на складе в Барнауле появилось в Сети 5
08:58
Из алтайских школьников сделают борцов с киберпреступностью 2
08:39
Детям силовиков в России будет проще поступить в вуз 36
08:28
В немецком доме престарелых произошла вспышка ковида после вакцинации 36
08:14
В Алтайском крае воссоздадут круглогодичный детский лагерь "Артек" 19
08:02
Малыши на службе. Очаровательные щенки-полицейские 2
07:40
Врач раскрыл причины инфаркта в молодом возрасте 0
07:24
26 человек погибли по вине пьяных водителей за год в Горном Алтае 2
07:09
Федор-поминальник. Традиции и приметы 8 февраля 2
06:40
Доктор Мясников назвал идеальный продукт питания 4
06:21
Показалось, или Фотографии с безупречной перспективой 1
06:00
До +10 градусов потеплеет в Алтайском крае 8 февраля 0
23:39
Такой день. Крупный пожар в Барнауле и штормовое предупреждение 0
23:09
Крупный пожар на складе в Барнауле ликвидировали 1
22:44
Сноубордист из Подмосковья погиб в Шерегеше 2
22:17
Водителя наказали за дрифт в центре Горно-Алтайска 0
21:49
Магнитную бурю ожидают в Алтайском крае 8 февраля 0
21:22
Первый круглогодичный крытый каток построят в Бийске 2
20:54
В Барнауле тушат крупный пожар на складе 0
20:21
В Алтайском крае уменьшается количество свободных коек для больных ковидом 0
19:46
116 млн рублей направят на утилизацию нескольких тонн ртути на Алтае 1
19:12
Алтайские налоговики готовят массовую проверку предпринимателей 8
18:44
Маргарита Симоньян назвала причину не жаловаться на низкие пенсии 36
18:18
В торговых центрах Барнаула провели акцию против экстремизма 5
17:42
Виктора Томенко просят защитить барнаульских воспитателей от увольнения 4
17:16
В Алтайском крае передали штормовое предупреждение 0
16:47
Спасатели помогли сломавшему ногу мужчине в Алтайском крае 0
16:12
16 тысяч случаев COVID-19 выявили в России за сутки 1
15:38
Двое жителей алтайского села получили условные сроки за нелегальную рубку деревьев 4
15:01
МЧС России завело аккаунт в TikTok 0
14:31
Более 85 тысяч комплектов вакцины от коронавируса привезут в Алтайский край в феврале 0
14:01
В Японии выразили сожаление из-за отсутствия мирного договора с Россией 19
13:32
Барнаулец отдал мошеннику 3 тысячи рублей, желая купить запчасти на мотоцикл 0
13:01
45 случаев коронавируса выявили в Республике Алтай за прошедшие сутки 0
12:31
50 лодок для этапа Кубка мира по гребле доставят в Барнаул из Португалии 13
12:00
Диетолог предупредила об опасности чеснока 18
11:30
14 человек с COVID-19 умерли в Алтайском крае за сутки 0
11:13
Пропавшего в Барнауле подростка нашли живым 1
10:44
Вирусологи спрогнозировали сроки отмены масочного режима в России 4
10:08
Человек пострадал при пожаре в барнаульской многоэтажке 1
09:36
Автоэксперт назвал самую необходимую вещь в машине зимой 6
09:05
Более комфортный самолет будет летать в Барнаул из Красноярска 16
08:39
Икона Божией Матери "Утоли моя печали": кому помогает и какие чудеса сотворила 17
08:11
Алтайский край назвали одним из самых грязных регионов России 22
07:41
Доктор Мясников назвал лекарства, которые стоит навсегда убрать из домашней аптечки 5
07:08
Суд ужесточил наказание экс-замглавы Минприроды Алтайского края Владимиру Черных 4
06:38
И пусть весь мир подождет. Очаровательные фото отдыха с питомцем 3
06:05
Алтайский край накроет февральский дождь и волна тепла 3
23:58
13-летний мальчик пропал в Барнауле 3
23:45
Такой день. Прокурорская проверка снежных завалов в Бийске и обвал крыши в Барнауле 0
23:16
Ассенизаторская машина провалилась в трещину во льду озера Байкал 3
22:49
Автомобили экстренных служб застревают в снежных сугробах на дорогах Бийска 2
22:18
Bloomberg: "Спутник V" – величайший научный прорыв России со времен СССР 5
21:49
Крыша обвалилась в одной из пятиэтажек Барнаула 2
21:15
В РПЦ призвали полностью запретить мат в России 5
20:48
Власти Алтайского края обсудили участие подростков в незаконных акциях 5
20:12
Прокуратура начала проверку качества уборки снега в Бийске после протеста водителей 1
19:47
Двухлетний сын алтайского предпринимателя утонул в бассейне в Новосибирске 2
19:20
Всех желающих россиян могут успеть вакцинировать от COVID-19 к лету 10
18:46
Аналитики: замена приговора Навальному может стать угрозой бюджету России 11
18:18
"Очередь на эвтаназию". Антимасочники выступают против вакцины от COVID-19 в Барнауле 33
17:48
В АГМУ рассказали, когда студенты получат стипендии 0
17:15
Доктор Мясников назвал опасность замены сахара фруктозой 1
16:49
Студентам АГМУ задержали стипендию на фоне благотворительных акций с полевой кухней 12
16:18
Названы противопоказания к вакцине от COVID-19 для аллергиков 1
15:47
Дуров заблокировал Telegram-каналы, распространявшие личные данные силовиков 16
15:20
Еще 16,6 тыс. случаев COVID-19 выявили в России 0
14:46
Эксперты перечислили способы мошенников узнать баланс банковской карты 0
14:13
Психотерапевт объяснил причины постоянных опозданий людей 4
13:45
Снег с дождем и гололед. МЧС предупреждает жителей Алтайского края о непогоде 0
13:11
Два автомобиля столкнулись в пригороде Барнаула 1
12:42
42 новых случая коронавируса выявили в Республике Алтай 0
12:11
Двое человек погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае 0
11:42
Автомобиль "нырнул" в кювет на Павловском тракте в Барнауле 4
11:17
Мэрия Барнаула объяснила появление сугробов на тротуарах и снежной каши у больниц 19
10:50
Стали известны даты проведения ЕГЭ в 2021 году 0
10:26
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае превысило 40 тысяч человек 1
09:44
Барнаулец лишился 15 тысяч рублей в погоне за "приятным бонусом" 2
09:08
Минстрой отменил сейсмические нормы, из-за которых новостройки в Барнауле могли подорожать 17
08:41
Не перестилать постель и не ужинать. Что нельзя делать 6 февраля, чтобы выжить 2
08:08
Человек за стойкой. Самые лучшие бармены в кино 9
07:32
Какими чудесами прославилась святая Ксения Петербургская и о чем ей молятся верующие 12
07:04
Почему на Алтае стали хуже выявлять рак и как онкологи будут наверстывать упущенное? 7
06:37
12.02.2021. Чего ждать от зеркальной даты и как загадать желание в этот день? 1

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.