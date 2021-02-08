72 единицы техники чистят улицы в Барнауле от снега

72 единицы снегоуборочной техники работают в Барнауле днем 8 февраля. В ночь с 7 на 8 февраля дорожники вывезли почти 4,5 тысячи кубометров осадков.

Как пишет пресс-центр мэрии, на обработку проезжей части израсходовали 372 тонны песчано-соляной смеси, всего ночью на улицах работали 112 единиц снегоуборочной техники, из них 21 – наемная.

Снег вывозили с проспектов Ленина, Красноармейского, Социалистического, Сибирского, площади Спартака, участков улиц Молодежной, Димитрова, Попова, 10-й Западной, 65 лет Победы, Ускова и других.

Днем на улицах города работают до 72 единиц техники, из которых пять привлечены от сторонних организаций. 102 дворника и 38 грузчиков вручную очищают лестничные марши, подходы к пешеходным переходам и остановки.