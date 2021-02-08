Мусорите меньше. Нормативы сбора отходов пересмотрели в Алтайском крае

В Алтайском крае изменятся нормативы сбора коммунальных отходов. Теперь показатели будут зависеть от типа жилого дома, а не от его местоположения, как раньше.

Сейчас плата за обращение с ТКО у жителей края складывается из объема, умноженного на тариф регоператора. При этом нормативы отличаются в зависимости от территории – согласно им, жители Барнаула производят 180 литров отходов в месяц с человека, а в остальных территориях края – 120 литров.

Как объяснил во время онлайн-конференции замначальника краевого управления по регулированию цен и тарифов Олег Колосков, теперь разницы между муниципалитетами не будет.

"Сейчас выбран другой принцип дифференциации. Это тип домов, в которых проживают люди: многоквартирные дома или индивидуальные. В многоквартирных домах норматив будет 121 литр, а в индивидуальных – 125 литров на человека в месяц", – сказал он.

Таким образом, норматив для барнаульцев снизится почти на треть, а для других зон – практически не изменится. При этом тарифы, по которым жители домов будут оплачивать вывоз мусора, пока неизвестны.