Алтайскому вице-премьеру объявили выговор за сорванные сроки работ по нацпроектам

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин озвучил итоги проверок, которые он назначил из-за срыва сроков строительства объектов в рамках нацпроектов и госпрограмм. Речь идет о возведении школ и детсадов, строительстве водопровода и канализации.

"Две недели, данные на работу комиссии и проведение проверок, истекли. Изучив все материалы, а это более 150 страниц, я принял решение о применении дисциплинарных взысканий за ненадлежащее исполнение возложенных должностных обязанностей в отношении членов правительства", – цитирует Хорохордина пресс-служба республиканского правительства.

В итоге выговор объявили первому зампреду правительства Виталию Махалову. Министру экономического развития Вячеславу Тупикину, а также министру образования и науки Ольге Саврасовой сделано замечание. Ранее добровольно в отставку ушел руководитель Минрегионразвития Олег Пьянков.

Хорохордин подчеркнул, что халатный подход к реализации нацпроектов недопустим. "Если кто-то не разделяет эти цели или не справляется с возложенными обязанностями, не может организовать рабочие процессы – прошу доложить об этом, никто никого не держит", – заключил глава региона.