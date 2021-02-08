Алтайская легкоатлетка завоевала "серебро" в Москве

Алтайская спортсменка заняла второе место в Москве. Традиционные соревнования по легкой атлетике "Русская зима" состоялись 7 февраля в манеже ЦСКА.

Полина Миллер завоевала "серебро" в беге на 400 метров. Барнаульская легкоатлетка не сумела удержать лидерство на финишной прямой и уступила первое место Екатерине Реньжиной из Тулы.

Ещё одну медаль Алтайскому краю принесла на дистанции 60 метров с барьерами Виктория Погребняк. Она заняла третье место с результатом 8,44 секунды.

Добавим, что "Русская зима" для большинства её участников была генеральной репетицией перед предстоящим через неделю чемпионатом России по легкой атлетике в помещении. Он пройдёт 15−17 февраля в Москве.