Аналитики: каждый седьмой россиянин собирается летом в Крым

14% россиян, которые собираются летом отдохнуть, планируют поехать в Крым. Согласно опросу сервиса Туту.ру, за границу в этом году отправятся 22% опрошенных.

По результатам исследования, 27% жителей страны собираются летом восстанавливать свои силы дома или на даче, а еще 15% – в принципе не планируют отдыхать в 2021 году.

При этом большинство потенциальных туристов собираются поехать на побережье Черного моря: 14% опрошенных поедут в Крым, еще 10% – на курорты Краснодарского края. 4% респондентов посетят Кавказские Минеральные воды.

В лане заграничного отдыха россияне чаще всего отдают предпочтение Турции: этот вариант выбрали 7% опрошенных.