В Алтайском крае бурят канал, чтобы вернуть воду в райцентр

В райцентре Косихинского района продолжаются работы по организации водоснабжения сотне жителей, которые с середины января вынуждены растапливать снег, чтобы получить воду.

"Сегодня подрядчики приступили к бурению непроходного канала (горизонтально-наклонным способом), – уточнили в пресс-службе регионального Минстроя. – В ближайшее время будет выполнена укладка труб, после чего подача воды потребителям проблемного участка возобновится. Подвоз воды жителям продолжается".

Напомним, что о проблеме в селе Косиха стало известно 4 февраля. По словам местных жителей, им приходится буквально своими силами добывать воду в течение последних двух недель, так как трубы перемерзли в морозы.

Из-за нерегулярного подвоза воды и якобы использования грязной бочки из-под жидких отходов сельского хозяйства сельчанам приходится топить дома снег.

При этом, считают местные жители, администрация не торопилась решать проблему и обещала восстановить водоснабжение только летом 2021 года.