СМИ: жителям аварийного дома в Бийске выдали квартиры в недоделанном доме

Жительницы Бийска Нина Пежемская и Наталья Шибанова, которые почти полгода ожидали переселения из аварийного жилья, получили новые квартиры в доме с протекающим потолком и неработающим лифтом. Представители застройщика пообещали исправить недочеты, однако точных сроков назвать не смогли.

Как пишет "Бийский рабочий", Пежемская – пенсионерка, а ее соседка Шибанова воспитывает дочь. Они живут в двухэтажном многоквартирном деревянном доме на улице Ударной, 10. Здание признали аварийным, и в сентябре 2020 года власти начали его расселение. К холодам почти все жильцы переехали, а две женщины остались на зимовку, хотя все документы подписали еще в ноябре. Оказалось, что новое жилье не сдали в срок.

Зимой аварийное здание стало прибежищем для бездомных, которых женщинам приходилось выгонять. В первой половине января на фоне сильных морозов температура воздуха в помещениях опустилась до -10 градусов, из-за чего Пежемской приходилось постоянно ходить в верхней одежде.

Новое жилье женщинам пообещали в феврале. В начале месяца их пригласили на осмотр квартир в новостройке на улице Социалистической, 22/2. Туда же отправились журналисты.

На месте выяснилось, что в доме все еще не работает лифт, а потому Пежемской пришлось подниматься на девятый этаж пешком, чтобы увидеть свою квартиру. Но и там не обошлось без сюрпризов – посреди комнаты была лужа, причем вода капала с лампочки.

Квартира Натальи Шибановой находится в другом подъезде и туда журналистов не пустили, однако, по словам женщины, лужи в подъезде стоят даже на первом этаже.

Как объяснила ведущий специалист отдела по учету и распределению жилой площади Наталья Ербаева, сейчас в доме принимаются меры по устранению неполадок на крыше, и обращаться будущим жильцам никуда не надо. "Застройщик уже в курсе, все недоделки и замечания устранят", – сказала она.

При этом сколько времени застройщику ООО "Материалстройсервис" потребуется на устранение недочетов, неизвестно, а потому доживать зиму женщинам, скорее всего, придется в аварийном доме.