Мошенники вновь решили воспользоваться именем Виктора Томенко

Неизвестные присылают алтайским предпринимателям письма с поддельной подписью губернатора Виктора Томенко. В региональном правительстве отметили, что никакого отношения к этой рассылкой не имеют.

"В письмах содержится просьба принять участие во внебюджетном финансировании государственных программ. Ни губернатор, ни члены правительства Алтайского края с подобными просьбами никогда не обращались и не обращаются. Эти письма являются фейками. Не доверяйте мошенникам. В случае поступления таких писем обращайтесь в полицию", – заявил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Негреев.

Напомним, это не первый подобный случай в регионе. В 2019 году предприниматели также получали подобные письма якобы от имени главы региона. Тогда злоумышленники от имени Томенко просили поддержать "обустройство 82 квартир", а сумма добровольного взноса составляла 101 тысячу рублей.