Городам и районам Алтайского края расскажут, куда сажать ель, а куда – дуб

Совещание, посвященное озеленению, состоялось в алтайском Заксобрании в среду, 10 февраля. В нем приняли участие ученые-биологи, представители муниципалитетов, депутаты.

Зампред регионального парламента АКЗС Сергей Серов подчеркнул, что муниципалитеты региона нуждаются в методических рекомендациях при применении норм о компенсационном озеленении. Напомним, что с 2020 года при повреждении или уничтожении зеленых насаждений как физлица, так и юрлица обязаны компенсировать ущерб и высадить на участке такое же количество деревьев и кустарников. Если на этой территории произвести компенсационное озеленение невозможно, деревья высаживают в том же микрорайоне, но в двойном размере, сообщает пресс-служба АКЗС.

В законе зафиксировано, что зеленые насаждения должны быть адаптированы к климатическим условиям Алтайского края. В связи с этим к апрелю для муниципалитетов разработают рекомендации. Ученые расскажут властям и специалистам по озеленению, какие деревья и кустарники необходимо высаживать в каждой природно-климатической зоне.