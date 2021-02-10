Глава Renault рассказал о том, какой будет новая Lada Niva

Глава автоконцерна Renault Лука де Мео рассказал о том, что новая Lada Niva сохранит черты прародителя, но будет полностью повторять особенности моделей, которые выйдут под брендами Dacia и Renaul. Об этом сообщает портал Automotive News.

По его словам, каждый из трех брендов выпустит собственный автомобиль, однако все они будут построены на платформе CMF-B, которая легла в основу Renault Logan и Sandero и разделят между собой 85% всех узлов и агрегатов.

Российская Lada Niva по умолчанию получит хорошие внедорожные возможности и уже "с завода" будет адаптирована к "серьезным нагрузкам и непростым условиям".