Главред МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян призвала запретить иностранные соцсети в России, из-за того что Instagram удалил ее пост о санкциях.

Свое сообщение она посвятила тому, что ограничения ее не страшат, а после удаления разместила текст поста в Telegram.

"Единственные санкции, которые могут сделать мне больно, – это если мне запретят приезжать на ридненькую Кубань, где в апреле станицы накрывает пахучая пена зацветающих вишен, где бродят суровые индюки и торгуют семечками их хозяйки, с которыми можно обсудить на балачке, шо цэ такэ за погода кацапская – чи дожжик, чи не дожжик, а жара-то уже када", – писала она.

По словам Симоньян, именно это пост был удален администрацией соцсети. После этого она опубликовала еще одно сообщение, в котором сказала, что иностранные соцсети в России нужно запретить, пишет РИА Новости.

"Ха, инстаграм удалил и вот этот мой невиннейший пост! Карфаген должен быть разрушен. Иностранные соцсети в России должны быть закрыты", – сказала Симоньян.