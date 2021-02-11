Двое водителей устроили "войну" из-за парковки возле детской поликлиники в Барнауле

Автолюбительница из поселка Южного в Барнауле пожаловалась на стычку с другим водителем из-за парковки. По словам женщины в паблике "Инцидент Барнаул", мужчина пытался отбить у нее приглянувшееся место для остановки возле детской поликлиники.

Она утверждает, что после парковки автомобиля возле медучреждения к ней сразу подъехал другой автомобиль, который подпер ее дверь. Женщине все же удалось выйти из машины.

"Он начал меня давить и очень был удивлен, увидев мою реакцию, что я запрыгнула ему на капот и якобы его помяла", – рассказала она.

После этого водители продолжили конфликт уже вне салона авто, однако через некоторое время разошлись по своим делам.