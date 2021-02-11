Двое водителей устроили "войну" из-за парковки возле детской поликлиники в Барнауле

Автолюбительница из поселка Южного в Барнауле пожаловалась на стычку с другим водителем из-за парковки. По словам женщины в паблике "Инцидент Барнаул", мужчина пытался отбить у нее приглянувшееся место для остановки возле детской поликлиники.
Она утверждает, что после парковки автомобиля возле медучреждения к ней сразу подъехал другой автомобиль, который подпер ее дверь. Женщине все же удалось выйти из машины.
"Он начал меня давить и очень был удивлен, увидев мою реакцию, что я запрыгнула ему на капот и якобы его помяла", – рассказала она.
После этого водители продолжили конфликт уже вне салона авто, однако через некоторое время разошлись по своим делам.
Комментарии
Готовьтесь, вас ещё не так лбами сшибать будут.
Аборигей и тут политику учуял...
Аборигей, если ты везде чуешь говно, то это тебе жопу надо вымыть, а не окружающим тебя.
места вагон. ругань началась на ровном месте. а аборигешка как обычно жидко обгадился.
Аборигей и тут политику учуял...
Аборигей, если ты везде чуешь говно, то это тебе жопу надо вымыть, а не окружающим тебя.
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все потому что это аборигенское чучело синоним- гОвНООО
Вы слишком долго сидели в своей навозной кучи и многое в ней для вас стало нормой. Но это не норма. Подумайте своими пустыми головёнками, если сможете, что вас заставляет защищать эту кучу?
дада иногда места дофига но самым умным нужно припарковаться прям на входную дверь, а лучше сразу на этаже
АБОРИГЕН
Вы слишком долго сидели в своей навозной кучи и многое в ней для вас стало нормой. Но это не норма. Подумайте своими пустыми головёнками, если сможете, что вас заставляет защищать эту кучу?
это уже не лечиться!
Аборигей, клоун местного розливу, кто и кого тут сталкивает? Или это тебя запечатлела камера и ты решил все на Путина свалить?
Оскатинаваемся помалу, ну чтож, оскал капитализму, человек-человеку волк и еда....
это уже не лечиться!
все лечится! кружкой бисмарка литров на 5. повторять каждые 3 часа. продолжительность лечения до полного исцеления.
Ну попался мужик какой-то неадекватный. Бывает. Перцовку с собой возить надо для успокоения подобных личностей.