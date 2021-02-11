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СК возбудил уголовное дело из-за издевательств над пациентами в больнице Новоалтайска

, ИА "Амител"
По предварительным данным, пожилых людей из ковидного отделения привязывали к кроватям, морили голодом и не давали пить
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Уголовное дело возбудили по факту издевательств над пациентами в городской больнице Новоалтайска имени Л.Я. Литвиненко. Об этом сообщил депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов, который направил запрос в Следственный комитет, после того как ему переслали видео, где говорилось об ужасном содержании пациентов в одном из отделений медучреждения.

"Близкий родственник одной их моих подписчиц на тот момент проходил там лечение. С больными, поступившими в отделение на пятый этаж, не просто грубо обращаются, а используют нецензурные ругательства, привязывают к кроватям, морят голодом и жаждой. Такое, разумеется, недопустимо по отношению к людям. Тем более от людей, дававших "клятву Гиппократа", – написал депутат на своей странице в Instagram.

Вероятно, речь идет о сообщении местной жительницы, которая рассказала в соцсетях историю своей бабушки, которую госпитализировали в ковидную зону госпиталя. У нее не было пневмонии, однако из-за хронических заболеваний и преклонного возраста врачи решили перестраховаться и сразу положить пенсионерку в стационар.

На следующий день девушка уже не смогла дозвониться бабушке, а связаться с лечащим врачом не удалось. Позднее туда увезли и мать девушки, которая также не смогла узнать о состоянии пожилой женщины.

Лишь через день ей удалось узнать о состоянии пенсионерки – по словам внучки, бабушка лежала с посиневшими губами и ногтями и явно нарушенной координацией движений. Женщина на соседней койке, которую привязали к кровати, рассказала, что руководство больницы скрывает от родственников пациентов информацию о происходящем. Позже родные выяснили, что их бабушку, предположительно, тоже привязывали, не поили и не кормили двое суток.

Как объяснила девушка, благодаря тому, что мама попала в ту же больницу, им удалось принять меры и спасти бабушку. "Иначе нам бы выдали тело, сказав, что во всем виноват ковид", – заявила девушка.

Тогда в Минздраве Алтайского края заявили, что ведомство рассмотрит факты и проанализируют медицинскую документацию пациентов отделения совместно с профильными специалистами. В самой же больнице называют информацию об издевательствах искаженной.

Как объяснила заместитель главврача по медчасти Наталья Дуга, совпадающие по описанию события действительно происходили в медучреждении, однако привязать пенсионерку к кровати пришлось из-за ярко выраженной деменции и постоянных попыток покинуть палату.

"Эту бабушку к нам привезли из психдиспансера, и ее приходилось ловить по коридорам, поэтому на время ее привязали к кровати. Никаких издевательств по отношению к ней не было, ей требовалось лечение. Мы поступаем так не от хорошей жизни, а потому что так будет лучше для пациентов с таким заболеванием", – пояснила замглавврача.

При этом об уголовном деле она якобы впервые слышит, однако ранее к ним действительно приезжали правоохранители, которые опрашивали персонал. В самом СУ СКР по Алтайскому краю подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела, но подробности пообещали сообщить позже.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

11.02.2021 15:54
- гость -

Так нас старых нет смысла лечить. Зачем сдавали в больницу.

11.02.2021 16:07
сто рублей

Народный избранник приплел сюда клятву Гиппократа даже не прочитав её. Законы, похоже, так же принимает. Такие дела

11.02.2021 16:17
- гость -

Эх, Бессарабов, ты бы лучше с гаражами продолжал воевать

11.02.2021 16:24
- гость -

я не врач, но мгу предположить, что есть и пить могут не давать, ожидая медицинского вмешательства (ИВЛ, операции) ибо выискивать рвотные массы в трахее большее преступление, чем морить голодом

11.02.2021 16:46
- гость -

А что этой бабушке надо было отдельного врача или медсестру выделить, чтоб держать ее? А если бы она сама покалечилась или кого-то покалечила - тоже врачи были бы виноваты? и от кратковременного голода (1-2 суток) еще никто не умер, наоборот часто бывает на пользу организму. Знаю на своем личном опыте. Бес- развернул самопиар, низко это все. К больнице и медсообществу отношения не имею.

11.02.2021 16:53
- гость -

Сейчас опять бедных медиков начнут трясти...Бессарабов сидит в на красной площади, а мог бы приехать и ножками походить по больничкам и спросить, чего не хватает нашей медицине

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