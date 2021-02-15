Алтайский край поднялся в рейтинге регионов по уровню жизни

По итогам 2020 года Алтайский край занял 68-е место в рейтинге регионов России по уровню жизни, набрав почти в 37,8 балла. В 2019 году субъект занимал 72-ю позицию.

Как пишет РИА Новости, при создании перечня специалисты учитывали 70 показателей, которые фиксируют состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере.

Первые позиции по качеству жизни удерживают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. При этом набрать 100 возможных баллов не получилось даже у столицы – ее результат составил 82,16.

Также в первую десятку входят Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Калининградская область. Отмечается, что на эти регионы приходится около 40% оборота розничной торговли и инвестиций в основной капитал.

В конце списка оказались Карачаево-Черкесия, Забайкальский край, Республика Тыва. В 2019 году большинство этих регионов также замыкали рейтинг.

Среди регионов Сибири лучшие оценки поставили Новосибирской области (22-е место), Красноярскому краю (46-е место) и Томской области (51-е место). Республика Алтай оказалась почти в самом конце списка – 80-е место.

Напомним, ранее эксперты включили Алтайский край в "Золотую двадцатку" в "Национальном туристическом рейтинге – 2020". Регион занял шестое место.