Алтайский край поднялся в рейтинге регионов по уровню жизни

По итогам 2020 года Алтайский край занял 68-е место в рейтинге регионов России по уровню жизни, набрав почти в 37,8 балла. В 2019 году субъект занимал 72-ю позицию.
Как пишет РИА Новости, при создании перечня специалисты учитывали 70 показателей, которые фиксируют состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере.
Первые позиции по качеству жизни удерживают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. При этом набрать 100 возможных баллов не получилось даже у столицы – ее результат составил 82,16.
Также в первую десятку входят Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Калининградская область. Отмечается, что на эти регионы приходится около 40% оборота розничной торговли и инвестиций в основной капитал.
В конце списка оказались Карачаево-Черкесия, Забайкальский край, Республика Тыва. В 2019 году большинство этих регионов также замыкали рейтинг.
Среди регионов Сибири лучшие оценки поставили Новосибирской области (22-е место), Красноярскому краю (46-е место) и Томской области (51-е место). Республика Алтай оказалась почти в самом конце списка – 80-е место.
Напомним, ранее эксперты включили Алтайский край в "Золотую двадцатку" в "Национальном туристическом рейтинге – 2020". Регион занял шестое место.
Комментарии
Правда?
Чтото враками попахивает
занял 68-е место в рейтинге
из 85 - что тоже не плохо...
Прорыв
Республика Алтай, которая в конце списка. Население.
1990 год - 193000 чел.
2021 год - 221000 чел.
Прям гордость пронизывает за этот прорыв на 68 место!
15.02.2021 10:58
- гость -
Республика Алтай
Перепись покажет кто без света жил
И скока стоил этот рейтинг администрации?
68 место из 85... Хорошо-то как, что не на самом дне на боку в луже!
//Алтайский край в "Золотую двадцатку" в "Национальном туристическом рейтинге – 2020". Регион занял шестое место//
Все в палатки!))
Когда Томенко пойдет на повышение за грандиозные успехи? Может, появится у нас наконец губернатор, который бы знал, что для того, чтобы есть, надо работать, а чтобы работать, надо иметь рабочее место? Хоть какое-нибудь нормальное производство появилось в крае за пару десятков лет, кроме изготовителей примитивных крупорушек в сараях? Может, назначение на губернаторский пост надо начинать с какого-нибудь документального фильма о производстве, чтобы претенденты хоть на экране посмотрели, что это такое?
Какая дичь вся эта официальная статистика! Мода на вранье в государстве.
От уровня пола до шляпки гвоздя в плинтусе.
Звучит как тост!