В полиции рассказали об опрокидывании машины скорой помощи на Алтае

Фото: МВД по Республике Алтай
Автомобиль УАЗ-396295 опрокинулся на улице Волкова в селе Чоя, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.
На фотографиях с места ДТП видно, что автомобиль имеет характерные опознавательные знаки скорой медицинской помощи и специальные маячки.
По предварительной информации правоохранителей, 45-летний водитель не выбрал безопасную скорость движения и не учел дорожные условия, в результате чего машина перевернулась.
"Сопутствующим фактором ДТП стали недостатки зимнего содержания улично-дорожной сети, – уточнили в полиции. – Сотрудниками ГИБДД был составлен соответствующий акт и вынесено предписание балансосодержателю автомобильной дороги".
В аварии пострадала 49-летняя пассажирка. Ей оказали медицинскую помощь. Госпитализация не потребовалась.
Водителя проверили на содержание алкоголя в крови. Установлено, что в момент ДТП он был трезвым.
Комментарии
Ну вот, сразу опрокинулась.., опрокинулась... Ничего не опрокинулась, а просто устала и легла отдохнуть!
На фотографиях с места ДТП видно, что автомобиль имеет характерные опознавательные знаки скорой медицинской помощи и специальные маячки
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хороший источник информации)
На дороге с такой колеёй не только УАЗ, танк перевернуть можно...разберитесь, прежде чем водилу винить, хотя по правилам он должен был принять все меру вплоть до полной остановки и дальнейшего никуда не движения до устранения причин,.....бред по правилам мы ваобще по таким дорогам не имеем прав ездить.....
На УАЗ обвинять дорогу грех.
15.02.2021 15:12
Медведь-шатун
В горах ни разу не был? Ты бы летом в дождь там покатался. В сравнении с тем дорога отличная.
стали недостатки зимнего содержания улично-дорожной сети
как много у нас людей, что бы бить людей, и так мало людей, что бы расчищать снег