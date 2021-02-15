Житель алтайского села пожаловался на мутную и вонючую воду

Фото: vk.com/s.kolbunov

Житель села Ракиты в Топчихинском районе Сергей Колбунов пожаловался на качество воды из водопровода. На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" он разместил снимки жидкости, которую чиновники считают "соответствующей нормам".

"Составили мы коллективно жалобу, и направили мы в администрацию, и получили ответ мы. Вода пригодна, – заявил Колбунов. – Так она пригодна две недели после их хлорирования, и промывки, а потом все, снова вонь, и мутный, а то и оранжевый цвет".

По словам сельчанина, не пошел навстречу ему и директор ресурсоснабжающей организации.

"Я в прошлом году звонил ему лично, чтобы переговорить, озвучить ситуацию, что у нас такой вопрос, вода не пригодна для питья, – утверждает местный житель. – На что он, общаясь со мной в высокомерной манере, сказал, что трубы, по которым подается вода, старше нас".

Не зная, к кому еще можно обратиться, Колбунов попросил совета у других пользователей социальной сети.

Стоит отметить, что село Ракиты уже не первый раз находится в центре внимания СМИ. Так, в прошлом году глава села в Топчихинском районе совместно с несколькими жителями вышел чистить улицы вручную, потому что не мог дождаться трактора на протяжении недели.