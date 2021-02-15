Житель алтайского села пожаловался на мутную и вонючую воду

Фото: vk.com/s.kolbunov
Житель села Ракиты в Топчихинском районе Сергей Колбунов пожаловался на качество воды из водопровода. На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" он разместил снимки жидкости, которую чиновники считают "соответствующей нормам".
"Составили мы коллективно жалобу, и направили мы в администрацию, и получили ответ мы. Вода пригодна, – заявил Колбунов. – Так она пригодна две недели после их хлорирования, и промывки, а потом все, снова вонь, и мутный, а то и оранжевый цвет".
По словам сельчанина, не пошел навстречу ему и директор ресурсоснабжающей организации.
"Я в прошлом году звонил ему лично, чтобы переговорить, озвучить ситуацию, что у нас такой вопрос, вода не пригодна для питья, – утверждает местный житель. – На что он, общаясь со мной в высокомерной манере, сказал, что трубы, по которым подается вода, старше нас".
Не зная, к кому еще можно обратиться, Колбунов попросил совета у других пользователей социальной сети.
Стоит отметить, что село Ракиты уже не первый раз находится в центре внимания СМИ. Так, в прошлом году глава села в Топчихинском районе совместно с несколькими жителями вышел чистить улицы вручную, потому что не мог дождаться трактора на протяжении недели.
Комментарии
Конечно плохая вода из под крана это плохо, но решением вполне может быть установка фильтра обратного осмоса. Цена 8-10000 руб, комплект картриджей на год 2700-3000 руб. Комплекта хватит на фильтрацию 3500 литров воды, потом, возможно потребуется смена картриджей, даже если пройдет время меньше года.
Ответ типичного чиновника!
Это точно ответ типчного чиновника....Нет бы людей обеспечить соответствующей водой....
У нас в Кулунде, по ул. Молоденая вода примерно такая же.....вонючая, ржавая, невозможно пить.....деньги берут при начислении как-будто вода питьевая.....уже и в роспортебнадзор обращались и в администрацию и прокуратуру....а вода все равно плохая.....
Да че села дергать. пос.Лесной, за власихой, индустриальный район, вода еще хуже чем на фото. 5 степеней очистки фильтрами не помогают. Возможно поможет установка, более профессиональная, с большими баллонами, но это порядка 60тыс. И нет гарантии, что поможет. да и за такие деньги и не дешевые расходники, проще и дешевле заказывать воду
15.02.2021 15:46
krash
Вы ж совсем недавно писали, как хорошо жить в Лесном. Сейчас уже пишете с точностью наоборот.