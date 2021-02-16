Житель Алтая лишился газовой плиты и телефона, пока был без сознания

21-летняя жительница одного из сел Шебалинского района Республики Алтай вместе с 26-летним знакомым украли телефон и газовую плиту у своего 24-летнего соседа, пока тот находился без сознания в результате драки.

Как пишет пресс-служба регионального ГУ МВД, между парнем и девушкой постоянно возникали конфликты. В очередной раз, поругавшись с соседом, сельчанка решила его проучить и попросила своего знакомого разобраться с обидчиком "по-мужски".

Выяснение отношений закончилось дракой, в ходе которой знакомый хозяйки несколько раз ударил соседа кулаком по затылку. От ударов мужчина потерял сознание и упал в прихожей. Девушка вместе с другом воспользовались ситуацией, похитив соседские смартфон и газовую плиту.

Мужчина не смог сразу обратиться в полицию, поскольку лишился телефона, а на следующее утро он пришел к девушке с просьбой вернуть украденное, однако та отказалась. В итоге мужчина попросил других соседей вызвать полицию.

Похищенное изъяли, возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ ("Грабеж"). По факту причинения телесных повреждений проводится проверка.