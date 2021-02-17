Дочь убитого Павла Рохлова дала показания по делу о драке на Старом базаре

В Центральном районном суде Барнаула 16 февраля на очередном заседании по делу Михаила Старцева показания давала несовершеннолетняя. Суд опрашивал дочь Павла Рохлова, который погиб прошлым летом в драке на Старом базаре. Об этом корреспонденту amic.ru сообщила адвокат Старцева, Татьяна Рыжкова. Журналистов не пустили на заседание из-за присутствия несовершеннолетней.

По словам Рыжковой, суд завершил опрос потерпевших по этому делу. Юрист предполагает, что процесс будет длительным и продолжится как минимум до лета. По данным защитника, только сторона потерпевшей планирует в дальнейшем предъявить 20 свидетелей. Сторона подсудимого также представит своих свидетелей.

Другие детали судебного заседания, которое прошло накануне, Татьяна Рыжкова комментировать не стала, объяснив, что дала суду подписку о неразглашении (статья 310 УК РФ).

Напомним, на предыдущее заседание по делу Михаила Старцева (4 февраля, – прим. ред.) прессу не пустили. Тогда судья решила сделать процесс закрытым для СМИ в связи с эпидемиологической обстановкой (приказ председателя Центрального районного суда "О мерах по профилактике распространения коронавирусной инфекции"). Согласно документу, допуск в здание суда могут получить только непосредственные участники процесса. Журналисты в их число не входят.

Михаила Старцева обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. В ночь на 27 июля 2020 года он ударил 40-летнего Павла Рохлова, пытавшегося разнять драку, свидетелем которой стал. После удара Рохлов упал, ударился головой об асфальт и умер на месте происшествия.

Сейчас Старцеву грозит до 15 лет лишения свободы. По мнению его адвокатов, мужчина действовал в рамках допустимой самообороны. Вдова погибшего тем временем подала два иска о возмещении морального ущерба по 10 млн рублей – от себя и от имени дочери. Мать Рохлова подала иск на 15 млн рублей.