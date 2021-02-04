Журналистов не пустили на очередное заседание Центрального районного суда Барнаула по делу Михаила Старцева, участника смертельной драки на Старом базаре. "В связи с эпидемиологической обстановкой" судья Лариса Чистеева решила сделать судебное заседание 4 февраля закрытым для СМИ. При этом на процессе 21 января журналисты присутствовали. Напомним, Старцева обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть Павла Рохлова.

Ожидалось, что сегодня показания будет давать сам Старцев. На редакционную почту 4 февраля пришел отказ в аккредитации amic.ru за подписью Чистеевой. Она ссылается на приказ председателя Центрального районного суда от 3 июня 2020 года "О мерах по профилактике распространения в суде коронавирусной инфекции", согласно которому допуск в суд исключается для лиц, не связанных с его деятельностью.

"Поскольку вы не являетесь участником судебного процесса по уголовному делу, ваше присутствие в судебном заседании, назначенном на 4 февраля 2021 года, невозможно", – пишет судья Лариса Чистеева.

Интересно, почему 14 дней назад судья об этом приказе не вспомнила, когда на процессе присутствовали корреспондент и фотограф издания "Толк". Ведь судя по официальным данным оперштаба Алтайского края, эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в регионе с каждым днем улучшается. Неужели у суда другие данные?

Между тем источники amic.ru сообщили, что причиной закрытия заседания могла стать позиция стороны обвиняемого. По сведениям инсайдеров, Михаил Старцев и его адвокаты не желают освещения процесса в СМИ, чтобы избежать резонанса и получить шанс на более мягкое наказание. Сейчас Старцеву грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в ночь на 27 июля 2020 года 40-летний Павел Рохлов стал свидетелем драки и попытался разнять участников конфликта, но получил удар от 38-летнего Старцева. Рохлов упал, ударился головой об асфальт и умер на месте происшествия. Следком обвинил Старцева в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. По мнению адвокатов Старцева, их подзащитный действовал в рамках допустимой самозащиты.

Вдова погибшего, Светлана Рохлова, подала два иска о возмещении морального ущерба по 10 млн рублей – от себя и от имени дочери. Мать Рохлова подала иск на 15 млн рублей.Amic.ru продолжит следить за ходом громкого судебного процесса.