Знакомый переночевал у алтайской доярки и оставил ее без денег

Встреча со старым знакомым закончилась горьким разочарованием для доярки из села Калмыцкие Мысы Поспелихинского района, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Сельчане отпраздновали встречу в доме у женщины, а ранним утром она отправилась на работу. Гость остался в доме под предлогом, что хочет отоспаться.

"После того как выспался, он нашел в ее вещах банковскую карту и забрал себе. Потом отправился в магазин за покупками и приобрел продукты на 4000 рублей, попросил доверчивого сельского продавца разбить чек частями, сославшись на то, что забыл ПИН-код от карты. Израсходовав все деньги с карточки, мужчина больше на связь со своей приятельницей не выходил", – уточнили в полиции.

Обнаружив пропажу денег, 41-летняя доярка обратилась в полицию. Подозреваемого задержали. В связи с тем, что кража совершена в период следствия по другому делу в отношении него, мужчину взяли под арест.