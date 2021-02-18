Участников телепроекта "Дом-2" оставили без крыши над головой

Участникам телепроекта "Дом-2" поставили условие покинуть съемочную площадку до 18 февраля. Об этом сообщает портал Super.

По информации издания, многие из участников сейчас занимаются поиском жилья, поскольку кроме "поляны" крыши над головой у них нет. Каких-либо вариантов владельцы шоу им не предоставили, а просто потребовали покинуть площадку.

Ранее стало известно, что телеканал ТНТ принял решение о закрытии проекта "Дом-2". Позднее создатель шоу заявил о решении выкупить права на телестройку. Затем в СМИ появилось сообщение о том, что съемки проекта продолжатся в феврале, а выходить он будет на новом телеканале.