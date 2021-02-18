Участников телепроекта "Дом-2" оставили без крыши над головой

Участникам телепроекта "Дом-2" поставили условие покинуть съемочную площадку до 18 февраля. Об этом сообщает портал Super.
По информации издания, многие из участников сейчас занимаются поиском жилья, поскольку кроме "поляны" крыши над головой у них нет. Каких-либо вариантов владельцы шоу им не предоставили, а просто потребовали покинуть площадку.
Ранее стало известно, что телеканал ТНТ принял решение о закрытии проекта "Дом-2". Позднее создатель шоу заявил о решении выкупить права на телестройку. Затем в СМИ появилось сообщение о том, что съемки проекта продолжатся в феврале, а выходить он будет на новом телеканале.
Комментарии
а че в проект только бомжей набирали?
точно..бомжей)))
бригаду молдован надо было набрать, быстрее бы построили
Они там не забесплатно вялились.
Все понятно, продолжайте вести наблюдение.
это кто нибудь смотрит???
Плачу. Российская культура понесла не восполнимую потерю. Рад, что закрыли эту помойку.
уже не интересно смотреть как они там шпехаются, им нужно сменить режиссера, сделать что то наподобие "пилы"