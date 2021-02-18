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Число заражений ковидом в Республике Алтай превысило 16 тысяч

, ИА "Амител"
За сутки в регионе заболели еще 40 человек
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

16 032 случая заболевания коронавирусом подтвердили в Республике Алтай с начала эпидемии. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, за минувшие сутки инфекцию выявили у 40 человек.

Диагноз подтвердился у 15 жителей Горно-Алтайска, у 10 жителей Усть-Коксинского района, у четырех жителей Улаганского района, у трех жителей Майминского района, у трех жителей Онгудайского района, у трех жителей Чойского района, у одного жителя Усть-Канского района, у одного жителя Чемальского района.

Всего выздоровели 15 533 человека, из которых 64 – за последние сутки.

Напомним, что 17 февраля сообщалось о трех случаях смерти пациентов с коронавирусом. За весь период в регионе зарегистрировали 187 летальных исходов у пациентов с COVID-19, из которых 168 от коронавируса, еще 19 – по другим причинам.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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