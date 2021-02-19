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Алтайские профсоюзы зовут Томенко обсудить зарплаты бюджетников

, ИА "Амител"
Крайсовпроф указывает на проблемы переработки и низких базовых ставок
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Председатель крайсовпрофа Иван Панов направил губернатору Алтайского края Виктору Томенко письмо с предложением провести внеочередное заседание краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений по теме реализации поручений президента.

В письме указывают на проблемы с выполнением майских указов в части зарплат бюджетников.

"Рост уровня средней зарплаты обеспечивается в большинстве случаев за счет совмещения должностей, увеличения объемов нагрузки. Переработки, ранее носящие вынужденный и редкий характер, сегодня, по сути, стали нормой, – уточнили в краевом союзе организации профсоюзов. – Чтобы получать более-менее достойную заработную плату, работникам приходится трудиться на нескольких ставках".

В частности, педагоги в образовательных организациях в среднем по краю работают на 1,5 ставки. Это связывают с крайне низким размером минимального оклада (3055-7010 рублей).

"В переводе же на одну ставку (норму часов) заработная плата будет как минимум на треть, а в среднем и вполовину меньше, – констатировали в крайсовпрофе. – Аналогичная ситуация в образовательных учреждениях сферы культуры и учреждениях спортивной подготовки".

Профсоюзы также обращают внимание на низкую гарантированную часть заработной платы. При рекомендуемом уровне 50% в регионе доля окладов работников учреждений культуры составляет только 34%, привели пример в организации.

Еще одним вопросом, интересующих тружеников, называют повышение зарплаты через разовые стимулирующие выплаты. Они опасаются, что премии перестанут выплачивать и тогда зарплата вернется к прежнему уровню.

Также профсоюзы предлагают обсудить проблему уравнивания размера оплаты труда между низкоквалифицированными работниками и специалистами с высокой квалификацией.

"Например, размер окладов квалифицированных специалистов (с высшим образованием) межотраслевых профессий в сфере здравоохранения (бухгалтеры, инженеры по охране труда, психологи, воспитатели и т.п.) начинается от 2900 рублей", – утверждают в крайсовпрофе.

С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, в конце 2020 года правительство Алтайского края, объединение работодателей и Алтайский крайсовпроф подписали новое трехстороннее региональное соглашение на 2021-2023 годы. При этом дополнение об увеличении минимальной зарплаты в реальном секторе экономики оказалось заблокировано властями и работодателями, которые сослались на слишком тяжелую экономическую ситуацию.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

19.02.2021 12:58
- гость -

Тут вообще в целом надо говорить о крайне низких зарплатах в крае.
ЦЕНЫ НА ВСЁ ПОВЫСИЛИ!!!! Зарплата не выросла ни на рубль

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