В Барнауле появилась вода с мужским характером

Накануне Дня защитника Отечества компания "Легенда жизни" выпустила продукт с мужским характером. Секрет новой воды с бирюзовой этикеткой – в особом сочетании полезных микроэлементов, которые помогают укреплять иммунитет. На создание этой серии компанию вдохновили настоящие мужчины, и новый продукт – подарок им к 23 Февраля.

"Почему эта вода с мужским характером? Давайте вспомним, какие качества мы особенно ценим в мужчинах как представителях сильной половины человечества. Собственно, силу, честность, ум, надежность и готовность всегда помочь и защитить. Именно защитные свойства роднят новую "Легенду жизни" с цинком и селеном и настоящих мужчин", – объясняют представители компании.

Вода с цинком и селеном станет надежным защитником всей семьи. Главный специалист отдела качества компании "Легенда жизни" Ольга Варнавская поясняет, что цинк работает в двух направлениях: внешняя защита – активное противостояние вирусам и бактериям и внутренняя – поддержка иммунитета. Он задействован более чем в 200 обменных процессах человеческого организма.

Цинк усиливает иммунитет, улучшает работу нервной, сердечно-сосудистой и репродуктивной систем, помогает бороться с вирусами и бактериями. Этот важнейший микроэлемент разрушает клеточные мембраны чужеродных микроорганизмов, препятствуя развитию воспалений. Селен также участвует в укреплении иммунной системы, признан мощным антиоксидантом, выводит из организма токсины.

Новый продукт стал отражением миссии компании – забота о здоровье человека. А еще он логично продолжил линию по выпуску воды с усиленной пользой для поддержки людей в период пандемии. Напомним, в декабре 2020 года "Легенда жизни" выпустила воду с повышенным содержанием кислорода, которую и по сей день поставляют в ковидные госпитали Барнаула на благотворительной основе.

Заказать "Легенду жизни" с цинком и селеном – воду с настоящим мужским характером – можно уже сегодня на сайте компании или по телефону 777-777 (в Бийске – 400-000).