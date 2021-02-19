Бомбу в здании службы судебных приставов в Барнауле не нашли

Кинологи не обнаружили взрывных устройств в здании алтайской службы судебных приставов на улице Пушкина, 17 в Барнауле.

Напомним, что звонок с инфориацией о минировании здания поступил от неизвестного днем, 19 февраля. После этого мужчина сразу бросил трубку. Людей экстренно эвакуировали, на место прибыли кинологи, сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС.

Звонок поступил на телефон доверия службы приставов. Сейчас полицейские выясняют, кто личность шутника. За ложное сообщение о минировании предусмотрена уголовная ответственность.

напомним, что в службе судебных приставов сегодня должна была состояться отчетная пресс-конференция.