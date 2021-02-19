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Нужный прецедент. На Алтае условно осудили браконьеров, добывавших ценный биоресурс

, ИА "Амител"
Цисты артемии удалось вернуть в естественную среду обитания
Фото: black-fish.ru

Фото: black-fish.ru

В Алтайском крае впервые осудили браконьеров, промышлявших добычей цист артемии. Виновными признали пять человек: двое заказчиков и трое исполнителей, сообщают "Вести Алтай".

Мужчины проживали в поселке Малиновое Озеро. Там в 2019 году они незаконно выловили из местного озера 10,5 тонны особо ценного биоресурса. Цисты браконьеры сдали перекупщикам. Те планировали переправить груз по подложным документам в Юго-Восточную Азию. Там цисты используют в качестве корма на креветочных фермах.

Преступление было предотвращено сотрудниками ФСБ. В итоге суд назначил браконьерам условные сроки: перекупщики получили по два года, исполнители – по 1,5 года. После этого случая правоохранители усилили контроль за водоемами в степных районах.

Как рассказал amic.ru гендиректор ООО "Арсал" Максим Соклаков (компания 25 лет занимается добычей цист рачка артемии на озере Большое Яровое), последние несколько лет силовики стали уделять повышенное внимание теме браконьерства. "Это не может не радовать. Случаев выявления нелегальной добычи рачков артемии становится больше", – отмечает собеседник.

Однако, по оценке Соклакова, это только первый шаг в борьбе с незаконной добычей ценного биоресурса. "В окрестностях Славгорода и Ярового есть множество подпольных цехов, где перерабатывают и складируют товар. Возможно, на него нет никаких разрешительных документов. Скорее всего, цисты просто скупают у третьих лиц. Могли ли они вообще добывать ценный биоресурс, есть ли у них разрешение? Вопросов возникает много", – рассуждает руководитель "Арсала".

Отметим, легальная добыча – это еще и официальные рабочие места, а также дополнительные налоги, которые поступают в местные бюджеты. Тот же "Арсал", входящий в число законопослушных компаний, занимающихся добычей рачков, в разгар сезона обеспечивает до 100 рабочих мест на озере Большое Яровое. Кроме того, в течение года в бюджеты всех уровней "Арсал" уплачивает свыше 40 млн рублей.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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