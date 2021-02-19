Алтайского депутата попросили больше не нарушать антикоррупционное законодательство

Главе бийских депутатов городской думы от ЛДПР Константину Комарову вручили представление прокурора города о нарушении законодательства о коррупции. Либерал-демократ неверно заполнил декларацию о доходах за 2019 год.

Как пишет "Бийский рабочий", уведомление пришло в Думу в январе 2021 года. Как установили правоохранители, депутат не указал доходы от одного из предприятий и занизил доходы, полученные в другой фирме.

Комаров объяснил, что не собирался никого вводить в заблуждение и просто ошибся. Вместо общей суммы дохода он указал налогооблагаемый доход и суммарная разница составила 16,8 тысяч рублей.

Доход от другого предприятия, а именно 42,5 тысячи рублей, депутат забыл отобразить, поскольку тут же внес их в кассу предприятия. Причем он смог подтвердить это документами.

Другие члены депутатского корпуса посчитали искажение доходов Комаровым несущественным и выбрали меру ответственности в виде предупреждения.