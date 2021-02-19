Курс биткоина впервые в истории превысил 53 тысячи долларов

Самая популярная криптовалюта мира – биткоин – впервые в истории достигла отметки 53,2 тысячи долларов. Это следует из сведений cryptonisation.ru.

Дорожать биткоин начал во второй половине декабря 2020 года. 16 декабря курс криптовалюты впервые с 2017 года превысил 20 тысяч долларов (на тот момент это был исторический максимум).

Затем биткоин регулярно обновлял ценовые рекорды. Так, сначала он вырос до 30 тысяч долларов, затем до 34 тысяч, 4 января 2021 года превысил 40 тыс. долларов, а 9 февраля – 48 тысяч, 17 февраля – 50 тысяч.

Биткоин – это электронная платежная система, работающая по аналогии с цифровыми кошельками и банковскими счетами. Основной единицей для расчетов в Сети является биткоин. Цифровые монеты, в отличие от традиционных денежных средств, не привязаны к экономике какой-либо страны или к Центробанку. Все действия по выпуску новых денег, обработке платежей и созданию счетов осуществляются пользователями.