Рубцовчанки покорили бездорожье на вездеходе, чтобы поздравить мужчин

Рубцовские девушки продемонстрировали, что они тоже способны на необычные поступки, чтобы порадовать любимых мужчин.

В честь 23 Февраля сотрудницы местного завода сели в вездеход и покорили бездорожье. Видеозапись опубликовали в социальной сети "Инцидент Рубцовск" в социальной сети "ВКонтакте".

К сожалению, из ролика непонятно, какую именно идею заложили горожанки в свое поздравление. Возможно, важные детали остались за кадром.

Напомним, ранее жителей Алтайского края поздравили губернатор региона Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко. Они также возложили цветы к Мемориалу Славы в Барнауле.