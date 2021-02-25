Энергетики рассказали о причинах мощного гула возле ТЭЦ в Барнауле

Сильный гул со стороны ТЭЦ-3 обеспокоил некоторых жителей Индустриального района Барнаула 24 февраля. Видеозапись со странным шумом опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".
В Сибирской генерирующей компании заверили барнаульцев, что бояться совершенного нечего – это штатная процедура.
"На станции меняли состав работающего оборудования, – уточнили в СГК. – Станция продолжает нести заданные тепловую и электрическую нагрузки".
Комментарии
На соседнем ресурсе народ более образованный, чем эти ваши бродячие энергетики.
Там всё доподлинно выяснили- это Ктулху зовёт Франка...
Годами этот гул слышу, пар спускают на ТЭЦ. Походу селян прибыло
Пара много, а толку мало.
Да просто барнаулец проснулся после запоя многолетнего, в окно выглянул, а там гул, который раз в месяц периодически бывает. Вот вам на лицо вред от алкогольной зависимости)))))
обеспокоил некоторых жителей
конкретнее одного - с дуба рухнувшего
Никогда такого не было и вот опять.
25.02.2021 13:22
- гость -
Годами этот гул слышу, пар спускают на ТЭЦ. Походу селян прибыло
От того и была зон отчуждения вокруг ТЭЦ свободная от жилой застройки. Теперь пусть слушают.
25.02.2021 14:52
Итальянец
в 80-х 90-х годах жил на сулиме. в районе пересечения 50 лет ссср и георгиева. гул было слышно замечательно
да да с детства помню на сулиме отменно гидит