Названы основные страхи россиян во время пандемии

Почти 80% россиян во время пандемии коронавируса оказались не уверены в своем трудоустройстве. Об этом говорится в исследовании Edelman Trust Barometer 2021.

Около 63% опрошенных в октябре-ноябре 2020 года назвали потерю работы своим главным страхом. Вторым самым популярным опасением для россиян стала возможная утрата гражданских свобод (об этом заявил 61% респондентов). На третьем месте — боязнь заразиться коронавирусом (60%).

В пятерке главных страхов также оказались климатические изменения, а также хакеры и киберпреступность. Большинство россиян считают, что в текущем году главной задачей должно стать повышение качества здравоохранение, улучшение образование и борьба с бедностью.