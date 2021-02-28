Алексея Навального доставили в колонию во Владимирской области

Российского оппозиционера Алексея Навального доставили в исправительную колонию Владимирской области. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников, пишет РБК.

"Мы можем подтвердить, что он сейчас в одном из учреждений УФСИН по Владимирской области. Сейчас он на карантине", – сказал представитель ОНК.

По данным ТАСС, Навального доставили в ИК-2 в Покрове. В колонии содержатся впервые осужденные за преступления небольшой и средней тяжести. Как отмечает издание, в учреждении Навальный сможет шить маски, стать токарем, поваром либо библиотекарем.

Напомним, в середине января Алексея Навального задержали по прибытии из Германии, где он проходил лечение. На следующий день в отделе полиции состоялся суд, в результате которого оппозиционера отправили в СИЗО "Матросская тишина".

2 февраля суд удовлетворил просьбу ФСИН и заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Вскоре суд признал замену законной и вычел дни, которые Навальный провел под домашним арестом. Таким образом, в колонии он проведет два года шесть месяцев и две недели.