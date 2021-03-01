Город стоит. Барнаул сковали девятибалльные пробки

Огромные пробки растянулись в Барнауле 1 марта. Соответствующие сведения размещены на сервисе "Яндекс. Пробки", оценивающем критичность дорожной ситуации, по данным на 09:20, на 9 баллов из 10 возможных (город стоит).
Согласно статистике, по понедельникам на это же время сервис оценивает движение по дорогам в среднем на 3 балла (местами затруднения).
В числе наиболее загруженных – проспекты Ленина, Красноармейский и Строителей, а также улицы Советской Армии, Власихинская, Юрина, Гоголя, Попова, Малахова и Северо-Западная, а также Павловский и Змеиногорский тракты.
Дорожную ситуацию осложнили погодные условия – в Барнауле прошел обильный снегопад. В регионе объявили штормовое предупреждение из-за непогоды.
Комментарии
Раньше вставать надо
раньше - это осенью?
"в Барнауле прошел обильный снегопад."
Почему прошёл? Он как бы еще и не думает кончаться.
Автодорстрой занят чисткой территории 53 школы, а не содержанием дорожно-уличной сети города Барнаула. И асфальт укладывает в зимний период с нарушением технологий, вчера явно температура ниже была минус 10 градусов. И дела нет никому.
С весной барнаульцы!
Разве еще не все на удаленке?
1.03.2021 09:44
Татьяна
Предлагаю вам собственноручно показать, как правильно укладывать асфальт.
Вы бы еще в литейке поучили мужиков.
1.03.2021 09:55
- гость -
Что, тоже надо в -20 слябы лить? А для отпуска сразу из печи в снег бросать?
Гость 9:55, а если женщина, то ничего не знает? Вы почему такие выводы сделали? По факту говорите, а не пустые слова. Вы не согласны, что нарушение в технологии есть? Тогда поясните.