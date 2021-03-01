Город стоит. Барнаул сковали девятибалльные пробки

Огромные пробки растянулись в Барнауле 1 марта. Соответствующие сведения размещены на сервисе "Яндекс. Пробки", оценивающем критичность дорожной ситуации, по данным на 09:20, на 9 баллов из 10 возможных (город стоит).

Согласно статистике, по понедельникам на это же время сервис оценивает движение по дорогам в среднем на 3 балла (местами затруднения).

В числе наиболее загруженных – проспекты Ленина, Красноармейский и Строителей, а также улицы Советской Армии, Власихинская, Юрина, Гоголя, Попова, Малахова и Северо-Западная, а также Павловский и Змеиногорский тракты.

Дорожную ситуацию осложнили погодные условия – в Барнауле прошел обильный снегопад. В регионе объявили штормовое предупреждение из-за непогоды.