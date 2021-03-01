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Водителям советуют отказаться от дальних поездок по Алтайскому краю

, ИА "Амител"
Автомобилистам напомнили, куда звонить, если метель застала врасплох
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

На дорогах Алтайского края 1 марта наблюдается тяжелая обстановка: мокрый снег, метель, снежные заносы, гололедица. 

В связи с этим региональная Госинспекция обратилась к населению с призывом по возможности отказаться от загородных поездок. 

"Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться на федеральных трассах Р-256 (Бийский и Троицкий районы) и А-322 (Поспелихинский, Рубцовский и Родинский районы), а также на дорогах местного значения в Змеиногорском и Чарышском районах", – уточнили в ГИБДД.

Тем же, кто все-таки на свой страх и риск выехал за пределы населенного пункта во время непогоды, напомнили номера телефонов, по которым можно позвонить в случае возникновения опасной для жизни ситуации.

Контакты дежурных региональных диспетчерских служб:

КГКУ "Алтайавтодор": (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;

ФКУ Упрдор "Алтай": (3852) 63-14-59;

ГУ МЧС: (3852) 20-26-10;

УГИБДД: (3852) 39-35-86.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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