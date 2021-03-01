В Барнауле пришлось приостановить движение трамваев из-за метели

Метель, обрушившаяся 1 марта на Барнаул, ненадолго заблокировала движение трамваев по Змеиногорскому тракту, сообщили в пресс-службе мэрии.

Электротранспорту пришлось простаивать, пока спецтехника МУП "Горэлектротранс" расчищала занесенные снегом трамвайные пути.

"1 марта на двух участках Змеиногорского тракта произошла остановка движения трамваев из-за снежных переметов, в настоящий момент трамвайные пути прочищены, движение осуществляется в соответствии со схемами маршрутов", – уточнили в городской администрации.

Предстоящей ночью "Горэлектротранс" планирует продолжить расчистку по схемам движения трамвайных маршрутов.

Напомним, в Алтайском крае действует штормовое предупреждение из-за непогоды. В регионе из-за метели перекрыли пять региональных автодорог. Ограничено движение по двум федеральным трассам.