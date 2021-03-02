У россиян появилось рекордное количество свободных денег

У россиян появилось больше свободных средств. Согласно исследованию холдинга "Ромир", к январю 2021 года индекс "свободных денег" (ИСД) показал максимальный рост за всю историю наблюдений.

Как пишет "Известия", значение выросло на 82% по сравнению с декабрем 2020-го года и на 22% по сравнению с январем. Как объясняют явление эксперты, свободные деньги в бюджетах россиян образовались в период неопределенности из-за пандемии и скачка инфляции. Кроме того, многие отказались от новогодних поездок и провели больше времени дома.

ИСД демонстрирует возможность жителей страны накапливать средства или тратить их на крупные покупки, вроде автомобилей, жилья и техники. Как правило это те средства, которые остаются у семьи после покупки продуктов, оплаты ЖКХ, транспортных расходов и других.