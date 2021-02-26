Михаил Мишустин может отметить день рождения на Алтае

Премьер-министр Михаил Мишустин может отметить свой 55-й день рождения в Горном Алтае. Ожидается, что праздник состоится на территории одного из курортных отелей республики, пишут местные Telegram-каналы. Туда Мишустин должен отправиться после визита в Алтайский край.
Напомним, в Барнауле премьера ждут 2 марта. Как сообщает "Толк" со ссылкой на свой источник, Мишустин может посетить школу № 53, а также встретиться с членами Союза промышленников Алтая на одном из крупных предприятий города. Вероятно, это будет Алтайский завод прецизионных изделий (АЗПИ).
Ранее стало известно, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко может попросить у Мишустина 100 млн рублей для дамбы на озере Большом Яровом.
Напомним, Мишустин уже посещал регионы с низким уровнем социально-экономического развития, для которых разработана программа для "борьбы с бедностью". В этом списке 10 субъектов, в том числе и Алтайский край.
Комментарии
рукалицо
зачем нам это ??
Цель визита понятна, отметить день рождения в Горном Алтае
а как вы связаны с Г.Алтаем?
55 .. плоховато выглядит. я думала ему лет 65
до пенсии не дотопает пади.
26.02.2021 12:00
обезьяна
55 .. плоховато выглядит. я думала ему лет 65
переживал сильно когда бабки делал при помощи криминального возврата НДС, вот и постарел....
Регионы с низкой социальной ответственностью?
26.02.2021 11:59
- гость -
а как вы связаны с Г.Алтаем?
а мы как то все с ним связаны.
Пойду носки гладить и галстук к валенкам подбирать. Может тоже пригласят?!
Кстати, в связи с приездом М.Мишустина можно попросить у него помощи, чтобы не застраивали высотками Речной и пл.Сахарова.
как ? одиночными пикетами? а мысль здравая!!!!
26.02.2021 12:32
гость
Кстати, в связи с приездом М.Мишустина можно попросить у него помощи, чтобы не застраивали высотками Речной и пл.Сахарова.
Путина помощи просить надо, царь то не знает...
Милости просим, барин!
нам просто плавно толкают идею приемника нынешнего царя...
26.02.2021 12:50
- гость -
Милости просим, барин!
Шапку долой! И на колени!
А вот если бы не планировали график посещения,можно бы было увидеть реальную картину происходящего.
Зайти в поликлинику на Южном))))
Пешком пройтись по дворам города))))
Заглянуть в любую школу и на любое предприятие(наугад))))
И т. д. и т. п.