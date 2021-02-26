Михаил Мишустин может отметить день рождения на Алтае

Премьер-министр Михаил Мишустин может отметить свой 55-й день рождения в Горном Алтае. Ожидается, что праздник состоится на территории одного из курортных отелей республики, пишут местные Telegram-каналы. Туда Мишустин должен отправиться после визита в Алтайский край.

Напомним, в Барнауле премьера ждут 2 марта. Как сообщает "Толк" со ссылкой на свой источник, Мишустин может посетить школу № 53, а также встретиться с членами Союза промышленников Алтая на одном из крупных предприятий города. Вероятно, это будет Алтайский завод прецизионных изделий (АЗПИ).

Ранее стало известно, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко может попросить у Мишустина 100 млн рублей для дамбы на озере Большом Яровом.

Напомним, Мишустин уже посещал регионы с низким уровнем социально-экономического развития, для которых разработана программа для "борьбы с бедностью". В этом списке 10 субъектов, в том числе и Алтайский край.