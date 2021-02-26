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Новости

Михаил Мишустин может отметить день рождения на Алтае

, ИА "Амител"
3 марта премьер-министру исполняется 55 лет
Михаил Мишустин / Фото: sourceinfo.ru

Михаил Мишустин / Фото: sourceinfo.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин может отметить свой 55-й день рождения в Горном Алтае. Ожидается, что праздник состоится на территории одного из курортных отелей республики, пишут местные Telegram-каналы. Туда Мишустин должен отправиться после визита в Алтайский край.

Напомним, в Барнауле премьера ждут 2 марта. Как сообщает "Толк" со ссылкой на свой источник, Мишустин может посетить школу № 53, а также встретиться с членами Союза промышленников Алтая на одном из крупных предприятий города. Вероятно, это будет Алтайский завод прецизионных изделий (АЗПИ).

Ранее стало известно, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко может попросить у Мишустина 100 млн рублей для дамбы на озере Большом Яровом.

Напомним, Мишустин уже посещал регионы с низким уровнем социально-экономического развития, для которых разработана программа для "борьбы с бедностью". В этом списке 10 субъектов, в том числе и Алтайский край.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

26.02.2021 11:56
- гость -

рукалицо
зачем нам это ??

26.02.2021 11:58
- гость -

Цель визита понятна, отметить день рождения в Горном Алтае

26.02.2021 11:59
- гость -

а как вы связаны с Г.Алтаем?

26.02.2021 12:00
обезьяна

55 .. плоховато выглядит. я думала ему лет 65

до пенсии не дотопает пади.

26.02.2021 12:09
- гость -

26.02.2021 12:00
обезьяна
55 .. плоховато выглядит. я думала ему лет 65

переживал сильно когда бабки делал при помощи криминального возврата НДС, вот и постарел....

26.02.2021 12:12
- гость -

Регионы с низкой социальной ответственностью?

26.02.2021 12:16
- гость -

26.02.2021 11:59
- гость -
а как вы связаны с Г.Алтаем?

а мы как то все с ним связаны.

26.02.2021 12:25
ПЕТР

Пойду носки гладить и галстук к валенкам подбирать. Может тоже пригласят?!

26.02.2021 12:32
гость

Кстати, в связи с приездом М.Мишустина можно попросить у него помощи, чтобы не застраивали высотками Речной и пл.Сахарова.

26.02.2021 12:36
- гость -

как ? одиночными пикетами? а мысль здравая!!!!

26.02.2021 12:40
- гость -

26.02.2021 12:32
гость
Кстати, в связи с приездом М.Мишустина можно попросить у него помощи, чтобы не застраивали высотками Речной и пл.Сахарова.

Путина помощи просить надо, царь то не знает...

26.02.2021 12:50
- гость -

Милости просим, барин!

26.02.2021 12:51
- гость -

нам просто плавно толкают идею приемника нынешнего царя...

26.02.2021 12:56
- гость -

26.02.2021 12:50
- гость -
Милости просим, барин!

Шапку долой! И на колени!

26.02.2021 13:04
- гость -

А вот если бы не планировали график посещения,можно бы было увидеть реальную картину происходящего.
Зайти в поликлинику на Южном))))
Пешком пройтись по дворам города))))
Заглянуть в любую школу и на любое предприятие(наугад))))
И т. д. и т. п.

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