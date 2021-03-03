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Новости

Транспортная прокуратура заинтересовалась высадкой пассажиров из поезда в сугроб на Алтае

, ИА "Амител"
Ведомство организовало проверку из-за инцидента на станции Алтайской
Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку появившейся в соцсетях информации о высадке пассажиров поезда Адлер – Барнаул в сугроб. Ведомство выясняет все обстоятельства случившегося. 

Напомним, инцидент произошел на станции Алтайской. Пассажиров с багажом в руках высаживали прямо в снег. Позднее в РЖД извинились за произошедшее и объяснили, что состав оказался слишком длинным. В нем было 14 вагонов, а платформа рассчитана лишь на восемь. Однако, подчеркивают в прокуратуре, в этом случае людей необходимо высаживать через вагоны, которые выходят на перрон.

В РЖД также пообещали провести проверку.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

3.03.2021 11:50
rr

у людей просто напросто нет денег, прям от хорошей жизни перебегают вагоны что бы не встретиться с контролерами

3.03.2021 12:09
- гость -

Убейся головой об клаву

3.03.2021 12:11
- гость -

12:09, Он уже ...

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