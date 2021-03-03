Транспортная прокуратура заинтересовалась высадкой пассажиров из поезда в сугроб на Алтае

Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку появившейся в соцсетях информации о высадке пассажиров поезда Адлер – Барнаул в сугроб. Ведомство выясняет все обстоятельства случившегося.

Напомним, инцидент произошел на станции Алтайской. Пассажиров с багажом в руках высаживали прямо в снег. Позднее в РЖД извинились за произошедшее и объяснили, что состав оказался слишком длинным. В нем было 14 вагонов, а платформа рассчитана лишь на восемь. Однако, подчеркивают в прокуратуре, в этом случае людей необходимо высаживать через вагоны, которые выходят на перрон.

В РЖД также пообещали провести проверку.