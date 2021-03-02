В РЖД объяснили высадку пассажиров из поезда в сугроб на Алтае

Пассажиров поезда Адлер – Барнаул высадили в сугробы в Алтайском крае. В РЖД принесли извинения и сообщили, что причиной стала длина платформы станции Алтайская, которая рассчитана на более короткие поезда.

Как пишет "Подъем" со ссылкой на пресс-службу Алтайского территориального управления Западно-Сибирской железной дороги, 14-вагонный поезд просто не разместился на станции, на которой помещается лишь восемь вагонов.

По правилам, пассажиров следовало высаживать только через вагоны, выходящие на платформу, однако проводники сделали иначе, и людям с багажом приходилось прыгать в сугробы, а после самостоятельно протаптывать себе дорогу.

В РЖД извинились за инцидент и пообещали провести проверку.