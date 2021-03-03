Арсен Аваков заявил, что русский язык принадлежит Украине

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что русский язык в значительной мере принадлежит Украине. Свою точку зрения чиновник высказал во время интервью на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

Журналист Дмитрий Гордон спросил у Авакова, может ли Киев инициировать прекращение вещания русскоязычных телеканалов в других странах.

"Не знаю, как это возможно, я бы лучше сделал по-другому. Я бы инициировал, чтобы наши телеканалы (вещали) по всему миру, в том числе русскоязычные. В Украине государственный язык – украинский. (...) Но русский язык и русская языковая культура в значительной мере принадлежат и украинцам. Почему я должен ее отдавать?" – ответил глава МВД.

Напомним, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу на Украине в июле 2019 года. Согласно ему, украинский язык стал обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.