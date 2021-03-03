Арсен Аваков заявил, что русский язык принадлежит Украине

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что русский язык в значительной мере принадлежит Украине. Свою точку зрения чиновник высказал во время интервью на YouTube-канале "В гостях у Гордона".
Журналист Дмитрий Гордон спросил у Авакова, может ли Киев инициировать прекращение вещания русскоязычных телеканалов в других странах.
"Не знаю, как это возможно, я бы лучше сделал по-другому. Я бы инициировал, чтобы наши телеканалы (вещали) по всему миру, в том числе русскоязычные. В Украине государственный язык – украинский. (...) Но русский язык и русская языковая культура в значительной мере принадлежат и украинцам. Почему я должен ее отдавать?" – ответил глава МВД.
Напомним, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу на Украине в июле 2019 года. Согласно ему, украинский язык стал обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.
Комментарии
Вот такие дела.
Киевская Русь - придумали историки в 19 веке для удобства обозначения места и времени о котором идёт речь...
То что придумывают себе там бешеные люди, нельзя принимать всерьез...
Учитывая что Украина сейчас без США и запада и пукнуть самостоятельно не может, то по видимому нашептали челу что вякнуть... вот он и старается.
Через поколение запретят говорит что Россия и Украина были когда то одно государство...
С другими землями это уже давно произошло, с Украиной на наших глазах...
Не Собакаву пасть раскрывать.
А забудут что были частью Руси, как забыли поляки, фины...
и почему Иван 4 называл шведов: свеи(свои) тоже любопытный факт
и как купили прибалтов у "своих", построили там школы, порты, мосты и оказались аккупантами для нынешней власти
Просто этническому армянину Авакову мову учить в возрасте седых яиц скучно...
Видели бы вы, какие у него зам.ши! Уууу....