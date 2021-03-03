Дневная сонливость в некоторых случаях не всегда является следствием недосыпания. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал кандидат медицинских наук, врач-сомнолог Михаил Полуэктов.

Как отметил специалист, одно дело, если человек недосыпает. Однако если он отводит на сон более семи часов в сутки и не испытывает повышенных нагрузок, а днем все равно находится в сонном состоянии, то тут есть два возможных объяснения.

Первой причиной может быть нарушение структуры сна. По словам Полуэктова, достаточное время сна еще не означает его глубину и качество. Ночью могут происходить микропробуждения. В результате сон не выполняет свою восстанавливающую функцию. Такое бывает, например, при заболевании, которое называется синдром обструктивного апноэ во сне.

Во втором случае люди путают сонливость с ощущением слабости, вялости, астении, которые возникают при некоторых заболеваниях.

"Астения свойственна для некоторых вариантов невроза, для некоторых психических заболеваний. Если человек с подобного рода жалобами на сонливость ложится днем спать, он не заснет, потому что настоящей сонливости у него нет, за ночь он получил достаточно сна", – объяснил Полуэктов.

Также, по его словам, повышенная сонливость свойственна людям с некоторыми редкими болезнями. Например, это нарколепсия, когда мозгу не хватает энергии, чтобы находиться в бодром состоянии. Или синдром спящей красавицы (синдром Клейне-Левина). Чаще он встречается у мужчин, но бывает и у девушек. В этом случае у человека резко повышается потребность во сне, и он засыпает на несколько дней или недель. При этом люди могут проснуться, поесть, помыться и снова заснуть. Потом это проходит, и они чувствуют себя нормально. Далее ситуация повторяется. По словам Полуэктова, это загадочная редкая болезнь. Ее причины до сих пор неизвестны.