Мошенники заставили жителя Славгорода доехать до Томска, вернуться и отдать им 750 тысяч

Житель Славгорода обратился в полицию и рассказал о том, что неизвестные обманным путем похитили у него 750 тысяч рублей. В итоговую сумму мужчина не включил транспортные расходы на поездку в Томскую область. Вояж оказался бесполезным.

Славгородец нашел в интернете объявление о продаже токарного станка в Томской области. Продавец предложил мужчине приехать и лично осмотреть товар. Горожанин собрался и отправился в путь. Однако попасть в нужное место мужчине не удалось: город оказался закрытого типа, и на КПП жителю Алтайского края объяснили, что для посещения населенного пункта необходим пропуск.

"Мужчина позвонил продавцу, который пояснил, что есть транспортная компания, которая может доставить станок до выезда, но для этого с ними необходимо связаться и указал телефон, предлагая не медлить и перевести денежные средства ему на карту", – рассказали в региональном МВД.

Доверчивый покупатель перевел деньги, а позднее позвонил в транспортную компанию, но своего станка так и не получил. Продавец перестал выходить на связь.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.