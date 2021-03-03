10,5 тыс. случаев коронавируса выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом выросло на 10 535 — до 4 278 750 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся отмечается в Москве (+1284 человека за сутки), Санкт-Петербурге (+962) и Московской области (+691). Алтайский край (+129) на 3 марта занимает 21-ю строчку списка.

Выздоровели за весь период 3 853 734 человека, в том числе 15 694 — за последние сутки.

Скончались еще 452 пациента с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 87 348 летальных случаев.

В общей сложности в России провели более 111,8 млн лабораторных исследований на коронавирус. 285 тысяч тестов сделали за последние сутки.