Не деритесь в баре. Барнаульца признали виновным в причинении смерти по неосторожности

Суд вынес приговор неоднократно судимому 31-летнему жителю Барнаула. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

"По данным следствия и суда, в ночь с 8 на 9 марта 2020 года осужденный отдыхал со своими знакомыми в одном из пивных баров города Барнаула. Когда он пошел танцевать с посетительницей заведения, к нему подошел 58-летний мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. В результате возникшего конфликта обвиняемый толкнул его, после чего мужчина упал на кафельный пол, ударившись головой о лестницу", – говорится в сообщении СК.

Через два месяца пострадавший умер в больнице.

Суд признал барнаульца виновным и на год отправил его в колонию.