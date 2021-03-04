Михаил Мишустин пообещал решить вопрос с восхождениями на Белуху

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Горно-Алтайск поручил Министерству иностранных дел проработать с казахстанской стороной вопрос восхождения альпинистов на Белуху. С этой просьбой к главе российского правительства обратился руководитель ЗАО "Ленальптурс" Анатолий Миничкин.

Напомним, большинство маршрутов восхождения на Белуху проложены так, что туристам приходится пересекать госграницу, поскольку перевал Большое Берельское седло находится на территории Казахстана. Пограничники задерживают альпинистов, которые в итоге подвергаются административному наказанию. Также за это правонарушение предусмотрена и уголовная ответственность. Только за лето 2020 года года административные дела завели на 70 с лишним человек.

Мишустин поручил МИД и Ростуризму решить этот вопрос с властями Казахстана. Также премьер пообещал лично переговорить со своим казахстанским коллегой, сообщают "Новости Горного Алтая".

"С Аскаром Узакпаевичем Маминым переговорю, председателем правительства Казахстана. Мы активно работаем сейчас, мы хорошие, добрые с ним товарищи, поэтому я надеюсь, что наши казахстанские друзья пойдут навстречу", – сказал Мишустин.

Напомним, сейчас премьер-министр проводит рабочую поездку по регионам Сибири. 2 марта Мишустин посетил Барнаул. Главу кабмина сводили на экскурсию в школу № 53, где он поел и пообщался с педагогами. Также председатель правительства встретился с алтайскими промышленниками на АЗПИ, а затем провел переговоры с губернатором Виктором Томенко. 3 марта Мишустин прибыл в Республику Алтай, где в том числе встретился с представителями турбизнеса. В четверг, 4 марта, премьер работает в Тыве, далее отправится в Новосибирск.