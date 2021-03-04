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Новости

Михаил Мишустин пообещал решить вопрос с восхождениями на Белуху

, ИА "Амител"
Премьер-министр поручил МИД договориться с Казахстаном, чтобы альпинисты не попадали под административные и уголовные дела
Фото: 'Новости Горного Алтая'

Фото: "Новости Горного Алтая"

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Горно-Алтайск поручил Министерству иностранных дел проработать с казахстанской стороной вопрос восхождения альпинистов на Белуху. С этой просьбой к главе российского правительства обратился руководитель ЗАО "Ленальптурс" Анатолий Миничкин.

Напомним, большинство маршрутов восхождения на Белуху проложены так, что туристам приходится пересекать госграницу, поскольку перевал Большое Берельское седло находится на территории Казахстана. Пограничники задерживают альпинистов, которые в итоге подвергаются административному наказанию. Также за это правонарушение предусмотрена и уголовная ответственность. Только за лето 2020 года года административные дела завели на 70 с лишним человек.

Мишустин поручил МИД и Ростуризму решить этот вопрос с властями Казахстана. Также премьер пообещал лично переговорить со своим казахстанским коллегой, сообщают "Новости Горного Алтая".

"С Аскаром Узакпаевичем Маминым переговорю, председателем правительства Казахстана. Мы активно работаем сейчас, мы хорошие, добрые с ним товарищи, поэтому я надеюсь, что наши казахстанские друзья пойдут навстречу", – сказал Мишустин.

Напомним, сейчас премьер-министр проводит рабочую поездку по регионам Сибири. 2 марта Мишустин посетил Барнаул. Главу кабмина сводили на экскурсию в школу № 53, где он поел и пообщался с педагогами. Также председатель правительства встретился с алтайскими промышленниками на АЗПИ, а затем провел переговоры с губернатором Виктором Томенко. 3 марта Мишустин прибыл в Республику Алтай, где в том числе встретился с представителями турбизнеса. В четверг, 4 марта, премьер работает в Тыве, далее отправится в Новосибирск.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

4.03.2021 12:58
- гость -

После аннексии Крыма казахи очень настороженно к этому отнесутся.

4.03.2021 13:20
Читатель


Для 4.03.2021 12:58 - гость -

А ты сюда свинорылый каклоскот зачем попал? Сиди в своей хохляндии и не высовывайся!

4.03.2021 13:27
- гость -

Читатель, вам ночные кошмары с бандеровцами и агентами США не снятся?

4.03.2021 13:35
- гость -

Т.е. 70 дел завели, а организаторы по этому маршруту все водят и водят? И погранцы даже даже табличку не поставят, а все штрафуют и штрафуют? Добрые видно все люди, и место доходное.

4.03.2021 13:37
- гость -

АМИК !!! Почему вы не блокируете таких комментаторов, как "читатель"? за оскорбления? Или вам тоже платят кремлеботы?

4.03.2021 13:45
- гость -

4.03.2021 12:58
- гость -
После аннексии Крыма

тебе бы за такие писульки хорошо бы всыпать по первое число

4.03.2021 13:46
- гость -

4.03.2021 13:37
- гость -
АМИК !!! Почему вы не блокируете таких комментаторов, как "читатель"? за оскорбления? Или вам тоже платят кремлеботы?

оскорбил меня гаденышь, в бан тебя

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